Рустам Минниханов анонсировал XX Фестиваль колокольного звона в Алексеевском районе РТ

Фото: архив «Татар-информ»

Сегодня в Алексеевском районе Татарстана в 20-й раз пройдет фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Это особенное мероприятие. У кого будет возможность, обязательно съездите!» — написал руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на празднике состоятся выступления звонарей со всех уголков России, а также из Беларуси. Тема юбилейного фестиваля — «Духовные маяки России: вера, соборность, семья, Родина!».

В Алексеевский район съедутся звонари из Москвы, Минска, Самары, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Волгограда, Сергиева Посада, Воскресенска, Бронницы, Ижевска и других мест.