Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане стартовал набор на службу по контракту в Африканском корпусе. Об этом «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, подполковник Андрей Козлов.

«Это уникальное событие! Татарстан начинает формировать Африканский корпус, уникальное подразделение Минобороны РФ, которое было создано в 2023 году. Отбор можно пройти в двух городах республики: в Набережных Челнах и Казани», – сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Андрея Козлова, наряду с комплектованием частей в зону СВО, Африканский корпус выполняет специальные задачи.

«У нас жесткий отбор – по возрасту до 45 лет, при наличии дефицитных специальностей – до 55 лет. Также должна быть хорошая категория годности по здоровью и переносимость жаркого климата. Для службы в Африканском корпусе проводят объемное обучение по специальности, которое длится до трех месяцев. Только после этого кандидат убывает в иностранную командировку», – дополнил начальник пункта отбора на службу по контракту «Батыр».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особое внимание уделяют кандидатам следующих специальностей: танкист, мотострелок, оператор БПЛА. Кроме того, в корпус требуются переводчики, владеющие фарси, арабским, французским и английским языками. Военнослужащие, вступившие в Африканский корпус, получат все те же выплаты, что и участники СВО – до 2,5 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие составит до 250 тыс. рублей. Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат:

от Татарстана – 2,1 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей.

По статусу военнослужащие Африканского корпуса будут приравнены к участникам СВО, а контракт идет от одного года. Помимо этого, военнослужащим в Африканском корпусе полагаются все льготы и выплаты, как и участникам СВО.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»