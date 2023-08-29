Банки примут шариат: для чего в России вводят халяльные деньги

У республики уже есть опыт в сфере партнерских финансов - эта работа ведется уже более 15 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане работа в сфере партнерских финансов ведется уже 15 лет

Эксперимент стартует с 1 сентября – это определено новым законом, который недавно приняла Госдума, рассказал сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Он подчеркнул, что основные предложения, которые были направлены от Татарстана, нашли отражение в документе.

«В первую очередь это выравнивание условий для партнерского и традиционного финансирования», - уточнил он.

Всего в эксперименте участвуют 4 субъекта Российской Федерации. Кроме Татарстана - Башкортостан, Чечня и Дагестан. Продлится эксперимент 2 года.

Он заметил, что у республики уже есть опыт в сфере партнерских финансов - эта работа ведется уже более 15 лет.

Выпускались облигации-сукук, таким образом привлекали зарубежное финансирование. в соответствии с принципами партнерских финансов. Причем сделка стала первой в своем роде в России и СНГ. Облигации выпускались в 2011 и 2014 годах на сумму 60 и 100 млн долларов.

Сегодня в Татарстане работает ряд финансовых организаций, которые уже предоставляют услуги в области партнерских финансов.

Мидхат Шагиахметов: «Эксперимент стартует с 1 сентября – это определено новым законом, который недавно приняла Госдума» Фото: prav.tatarstan.ru

Есть возможность получить потребительское и бизнес-финансирование, рассрочку для покупки жилья, заключить лизинговые сделки, вложить деньги через инвестиционные договоры и паевые фонды. Банки выпускают дебетовые карты, который соответствуют принципам шариата.

«Сегодня сектор партнерского финансирования востребован. Есть запрос у определенной категории людей, на получение этих услуг», – заметил Шагиахметов.

Министр оценил активы участников рынка партнерских финансов в Татарстане без учета Сбера в 2 млрд рублей. «Мы хотим, чтобы было как можно больше участников эксперимента, чтобы было реализовано как можно больше продуктов в рамках эксперимента. Сегодня уже готовятся к выводу на рынок новые продукты, которые скоро будут предложены населению», – сообщил он.

Сегодня в Татарстане работает ряд финансовых организаций, которые уже предоставляют услуги в области партнерских финансов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это сигнал для наших потенциальных зарубежных инвесторов»

«В целом сектор партнерских финансов в республике активно развивается», - заявил Шагиахметов.

Но объяснил зачем потребовалась донастройка. По закону о банках и банковской деятельности кредитным организациям было запрещено заниматься торговыми операциями, которые лежат в основе продуктов исламского банкинга.

«Это вынуждало искать сложные решения, что в свою очередь увеличивало стоимость продукта и сроки вывода его на рынок, а это напрямую влияет на себестоимость для клиентов. В результате клиенты, желающие получить продукты исламского финансирования, отказывались от них в силу их неконкурентоспособности», - сказал министр.

В новом законе это учли, и теперь население может получить банковские продукты по шариату на схожих с обычными продуктами условиями.

Изменили правовую базу так, что теперь и материнский капитал можно использовать при получении исламской ипотеки. В ходе эксперимента будут отрабатываться и другие меры поддержки.

Проект позволит развивать контакты с исламскими странами, которые традиционно сильны у Татарстана. «Это сигнал для наших потенциальных зарубежных инвесторов», - заявил министр.

Он уверен, что у партнерских финансов в России большой потенциал. «Многое уже сделано для реализации этого потенциала, но многое нам только предстоит сделать. Рассчитываю, что мы пройдем этот путь достаточно быстро и партнерские финансы займут свое достойное место на российском финансовом рынке», – сказал Шагиахметов.

Марат Шарифуллин: «Партнерские финансовые продукты доступны всем независимо от религиозных убеждений. Об этом говорит и опыт действующих организаций» Фото: prav.tatarstan.ru

«Партнерские финансы доступны всем, независимо от религии»

Банк России сейчас готовит нормативные акты, которые будут развивать и уточнять требования закона, сообщил Управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Марат Шарифуллин.

По его словам, в ближайшее время ожидается поступление первых заявок от финансовых организаций на участие в эксперименте – они обязательно должны быть зарегистрированы на территории пилотного региона.

«Но для клиентов организаций никаких ограничений по месту нахождения нет. Более того, партнерские финансовые продукты доступны всем независимо от религиозных убеждений. Об этом говорит и опыт действующих организаций», – отметил Шарифуллин.

Желание принять участие в пилоте уже высказала часть организаций, которые сегодня предлагают продукты по шариату. Кто участвует в эксперименте можно будет посмотреть на сайте Банка России – он будет вести специальный реестр.

«В целом мы рассчитываем, что проведение эксперимента будет способствовать появлению новых игроков, новых продуктов и развитию сектора», – заявил глава Нацбанка.

Максим Топилин: «Закон об эксперименте получился не совсем чистым экспериментом. Мы вошли в зону не эксперимента, а уже стандартного режима» Фото: prav.tatarstan.ru

За 2 года нужно будет подготовить изменения в закон

Для того чтобы оценить эксперимент, должны быть установлены некие критерии – например, по количеству участников, объему выданных или привлеченных денег, в том числе из за рубежа. заметил депутат Госдумы от Татарстана, один из авторов законопроекта Максим Топилин.

«Это будет доказательной базой того, что экспериментальный закон дал новый импульс развитию партнерским финансам», – заметил он.

По его словам, за два года нужно будет выявить узкие места и подготовить изменения в принятый недавно закон. «Два года пролетят очень быстро. Наша совместная задача с коллегами из Башкортостана, Чеченской Республики, Дагестана начать уже плотно работать по тем вопросам, которые потребуют инкорпорации в законодательство. Частично это уже сделано. И на самом деле, закон об эксперименте получился не совсем чистым экспериментом. Мы вошли в зону не эксперимента, а уже стандартного режима», - подчеркнул депутат.

Результаты будет оценивать экспертный совет при Правительстве РФ. По прогнозу Топилина, он будет сформирвоан в том числе с участием представителей от Татарстана в октябре-ноябре.

Айрат Фаррахов сказал, что в Госдуме изначально воспринимали документ настороженно Фото: prav.tatarstan.ru

Другой соавтор законопроекта – депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов сказал, что в Госдуме изначально воспринимали документ настороженно. Но парламентарии из Татарстана настаивали: именно благодаря этому эксперименту 20-миллионная мусульманская умма России получит возможность использовать финансовые инструменты, дозволенные религией.

«Я абсолютно уверен, что этот эксперимент даст возможность реализовать все те лучшие решения, которые предлагает партнерское финансирование», – сказал Фаррахов.

Нужны специалисты и шариатский контроль

Татарстан уже умеет работать с исламскими деньгами, заверил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.

«Но понятно, что как только закон вступит в силу, на рынке появятся еще больше организаций с предложениями о халяльных банковских продуктах», – считает он.

По его мнению, нужно готовить специалистов исламского права и экономики, которые как раз и смогут оценить услуги на предмет халяльности. Также нужен шариатский контроль.

Камиль Самигуллин: «В Татарстане на сегодняшний день муфтияту удается покрывать базовые финансовые потребности мусульман» Фото: prav.tatarstan.ru

«В Татарстане на сегодняшний день муфтияту удается покрывать базовые финансовые потребности мусульман. Например, в республике предлагаются халяльные ценные бумаги, ипотека, дебетовая карта, рассрочка по стандартам мурабаха и иджара на покупку автомобиля и бытовой техники, а также разработано мобильное приложение Sahih Invest для скрининга акций российских компаний на предмет соответствия нормам шариата. Главный успех этих продуктов заключается в том, что они созданы как результат совместной работы банкиров и богословов», – отметил он.

Принятие нового закона муфтий назвал важным шагом для развития партнерских финансов в стране.

«Мы можем создать для потребителей исламских продуктов такие условия, что они будут конкурентоспособными, комфортными и безопасными, как и классические банковские продукты. Поэтому мы считаем, что исламские финансы, возможно, даже будут интересны не только для мусульманского сообщества, но и для тех граждан, которые не являются мусульманами или не ассоциируют себя с какой-то конфессиональной группой», – заявил Самигуллин.