В Татарстане стартовал чемпионат России по стендовой стрельбе

Сегодня в комплексе «Свияга» стартовал чемпионат России по стендовой стрельбе. На чемпионате представлены около 200 спортсменов из разных регионов России, которые будут бороться за призовые места в дисциплинах трап и скит.

В церемонии открытия принял участие первый замминистра спорта республики Татарстан Халил Шайхутдинов, который напомнил, что это уже второй чемпионат России по стрельбе за год проводимый на территории Татарстана.

«Стендовая стрельба становится все популярнее, растет число участников соревнований. Мы рады приветствовать вас, на комплексе созданы все условия, да и погода не подвела. Побеждайте, несмотря ни на что!», - сказал Шайхутдинов.

Также в открытии чемпионата выступила участница Олимпийских игр-2020, призер Чемпионата Европы и многократный призер Чемпионата России Екатерина Субботина.

«Участниками соревнований, как и призерами, могут стать не только опытные стрелки, но и новички. Все зависит от настроя, внимания, упорства. Поэтому результат всегда непредсказуем. Стендовая стрельба – это не про силу, это скорее больше про тактику и концентрацию. Поэтому сейчас не думаю о том, какого результата жду, а настраиваюсь на максимум», - сказала Субботина.

Соревнования пройдут с 6 по 11 июля. Будет разыграно 6 комплектов наград.