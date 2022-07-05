Чемпионат по стендовой стрельбе соберет на «Свияге» 200 сильнейших спортсменов России

С 6 по 11 июля на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана пройдет личный чемпионат России по стендовой стрельбе. В соревнованиях примут участие около двухсот сильнейших спортсменов страны, которые будут соревноваться за чемпионские титулы в дисциплинах трап и скит. В общей сложности на кону шесть комплектов наград. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов подчеркнул, что это будет уже второй чемпионат страны по стрельбе, проводимый в нашей республике в этом году. Недавно в Тетюшах прошел командный чемпионат на обновленном, капитально отремонтированном стрельбище.

«Это очень популярный у нас вид спорта. И есть уже целая плеяда ярких талантов. Достаточно сказать, что в данный момент в сборной России значится 39 стендовиков из нашей республики, год назад их было 27. Значит, эффективно работаем. И давно соскучились по олимпийским медалям», — сказал Шайхутдинов.

Президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Сергей Демин отметил, что проведение российских соревнований на объектах в Татарстане объясняется их высоким уровнем.

«Наши стрельбища востребованы. Прошел в мае в Тетюшах командный чемпионат, сейчас стартует личный. 7 июля начнется еще один чемпионат страны — по пулевой стрельбе, 11 июля начнется этап Кубка России по спортингу. Все эти старты просто необходимы в условиях отсутствия международных соревнований для нас. Было 14 стартов, осталось 6. Напомню, что лишь трое россиян завоевывали олимпийские медали в стендовой стрельбе — Алексей Латыпов и двое казанцев, Светлана Демина и Василий Мосин», — сказал Демин.

Он также добавил, что в школах республики стендовой стрельбой занимаются порядка 500 детей, начиная с 12-летнего возраста.

Президент федерации напомнил, что татарстанцы по традиции являются фаворитами соревнований.

«Цвета сборной Татарстана будут защищать многократные чемпионы России, победители и призеры чемпионатов Европы, кубков и первенств мира, в том числе участницы Олимпийских Игр-2020 Екатерина Субботина и Зиля Батыршина. В очень хорошей форме Алина Фазылзянова. На прошлом чемпионате РФ три из четырех золотые медали завоевали стрелки из нашей республики, а Денис Капустинский и вовсе переиграл олимпийского чемпиона Алипова», — рассказал Демин.

Он отметил, что стрелковый спорт культивируется в 17 регионах страны. Однако главными центрами помимо Татарстана являются Москва, Липецк и Новосибирск. «Именно эти города представляют лучшие стрелки, способные выиграть медали. Хотим выиграть все медали, но это нереально, и прогнозы — дело неблагодарное. Лишь вчера 12 наших стрелков вернулись из Воронежа, где они готовились в составе сборной России и получили хорошую практику и нагрузки. Всего Татарстан будут представлять на чемпионате 45 человек», — добавил президент федерации.

Церемония открытия чемпионата России состоится 6 июля в 14:00 с участием спортсменов из всех регионов, участвующих в соревнованиях, а также судей, тренеров, руководства Верхнеуслонского района, Министерства спорта РТ и Федерации пулевой и стендовой стрельбы.