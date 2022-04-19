В Татарстане стабилизировался спрос на продукты длительного хранения

В Татарстане вторую неделю снижается спрос на продукты длительного хранения. За неделю с 7 по 13 апреля потребление таких товаров снизилось примерно на 13% по сравнению со средним показателем, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Анализ потоковых данных контрольно-кассовой техники, представленный ФНС России, свидетельствуют о стабильности спроса на розничном продовольственном рынке. Объем реализации продуктов длительного хранения вторую неделю ниже эталонной», — рассказал первый заместитель министра экономики республики Рустем Сибгатуллин.

Он добавил, что Министерство промышленности и торговли РТ вместе с муниципалитетами Татарстана продолжает ежедневный анализ запасов продуктов в торговых сетях.

«Объем основных товаров в магазинах и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики. Предприятия торговли обеспечены товарами первой необходимости. В целях обеспечения населения качественной продукцией с 19 марта проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где жители республики могут приобрести продукты по доступным ценам. Уровень спроса в розничной сети стабилизировался», — заверил Сибгатуллин.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что ажиотаж на товары прекратился и спрос приходит в норму, о чем сообщал «Татар-информ».