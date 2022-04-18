Путин: Ажиотаж на товары прекратился, спрос приходит в норму

После недолгого ажиотажа спрос на товары в российских магазинах пришел в норму, запасы продукции начали восстанавливаться. Об этом на совещании по социально-экономическим вопросам рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что экономика выдержала беспрецедентное давление санкций: курс рубля стабилизируется и вернулся к уровню на начало февраля 2022 года.

«Россия выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Он добавил, что по итогам I квартала положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило 58 млрд долларов, что является историческим максимумом и говорит о возвращении в банковскую систему страны наличной иностранной валюты. Также повышаются объемы вкладов россиян.

«Отдельно остановлюсь на теме инфляции. Сейчас она стабилизируется», — добавил Президент.

По его данным, за последние полтора месяца цены повысились на 9,4%, в годовом же выражении показатель инфляции достиг 17,5%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».