В Татарстане стабилизировались цены на стройматериалы

В республике прекратился рост стоимости строительных материалов. Ранее они дорожали на протяжении всего 2021 года, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Цены более-менее стабилизировались, но обратно не откатились. Если будет тенденция на удешевление, то увидим это не раньше первого полугодия 2022 года», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане строительные материалы начали существенно расти с октября 2020 года. Пика цены достигли в июле – они увеличились в 1,5 раза по сравнению с июлем 2020 года. В августе тенденция развернулась и цены замедлились.

Основная причина роста стоимости материалов – увеличение экспорта металла и древесины. Мировые цены на них выросли за счет рынков, восстанавливающихся после пандемии. Это привело к нехватке сырья для производства товаров из металла и древесины на внутреннем рынке.