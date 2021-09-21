Рынок стройматериалов Татарстана откатился назад, снизятся ли цены на жилье?

Строительный сезон в этом году сопровождается ростом цен на материалы. По некоторым позициям они выросли в 1,5-3 раза. Однако в третьем квартале стал дешеветь металлопрокат. Как цены отразились на стоимости жилья – в материале ИА «Татар-информ».

В Татарстане строительные материалы начали существенно расти с октября 2020 года

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Доски и кирпичи в ТОПе подорожавших материалов

В Татарстане мониторинг стоимости стройматериалов ведет Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре. По поручению Минстроя России с января в Татарстане ведомство отслеживает цены каждую неделю.

В списке для наблюдения включены материалы, суммарная стоимость которых составляет не менее 80% от общей стоимости всех материалов, которые необходимы для строительства объекта.

С начала мониторинга больше всего, по данным на сентябрь, подорожали обрезные доски ­– их стоимость выросла вдвое – до 22,7 тыс. за куб. метр. Вторую позицию заняли керамические кирпичи – 1 тыс. штук стала стоить 17,6 тыс. рублей (больше на 43%). На третьем месте в списке Минстроя – силовой кабель, цена на него выросла на 43% – до 53,4 тыс. рублей.

Подорожал силикатный кирпич – на 26%, до 10,5 тыс. рублей за 1 тыс. штук, щебень – на 42%, до 1,9 тыс. рублей за тонну, портландцемент – на 8%, до 5,9 тыс. рублей за тонну, цементный раствор – на 4%, до 2,4 тыс. рублей за куб. метр, напорные полиэтиленовые трубы – на 11%, до 3,4 тыс. рублей за 10 метров.

Некоторые позиции хотя и подорожали за год, в третьем квартале начали снижаться, в частности, на металлопрокат. Сталь арматурной марки А500С с июля по сентябрь подешевела на 10% – 68,7 тыс. рублей за тонну (рост за год на 5%), цена на оцинкованную листовую сталь стала ниже на 11% – до 143,8 тыс. рублей за тонну (рост за год на 41%), металлочерепица – 11%, до 631 рубля за кв. метр (рост за год на 38%).

Некоторые позиции хотя и подорожали за год, в третьем квартале начали снижаться, в частности, на металлопрокат Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Из 15 наблюдаемых управлением товаров подешевел только бетон – на 4%, до 3,9 тыс. рублей за куб. метр.

Директор управления государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре Мазит Салихов сказал ИА «Татар-информ», что кроме сырьевых затрат на ценообразование влияют и другие факторы, в том числе расходы на оплату труда и логистику. За 8 месяцев, по его данным рост стоимости бензина и дизельного топлива составил 4% и 6% соответственно, что привело к увеличению стоимости эксплуатации машин и механизмов. Фонд оплаты труда рабочих с 2020 по 2021 год вырос, в среднем на 14%. «Все это привело к росту стоимости сырья, общепроизводственных и общехозяйственных расходов предприятий», – отметил Салихов.

Статистически цены замедлились

В Татарстане строительные материалы начали существенно расти с октября 2020 года.

Пика цены достигли в июле – они выросли в 1,5 раза по сравнению с июлем 2020 года. В августе тенденция развернулась и цены замедлились.

ИА «Татар-информ»

Согласно расчетам Татарстанстата, для конечных потребителей существенно дороже за год стали стоить металлочерепица (рост в 1,7 раза, до 552 рублей за кв. метр), плиты ОСП (OSB, рост в 3 раза – до 508 рублей), еврошифер (цены выросли на 22% – до 3,5 тыс. рублей за 10 кв. метров), рубероид (больше на 28% – до 301 рубля за 10 метров), кирпич (рост на 21% – до 15,4 тыс. рублей за 1 тыс. штук) и доски (цены увеличились вдвое – до 16,1 тыс. рублей за куб. метр). Подорожали и другие материалы, в том числе отделочные: керамическая плитка, обои виниловые, ламинат, линолеум, цемент, оконнное стекло, краска.

Однако в течение августа подешевели плиты ОСП – почти на 10% в среднем на конец прошлого месяца, на 5,5% - металлочерепица.

Экспорт оказался привлекательнее внутреннего рынка

Основная причина роста стоимости материалов – увеличение экспорта металла и древесины. Мировые цены на них выросли за счет рынков, восстанавливающихся после пандемии. Это привело к нехватке сырья для производства товаров из металла и древесины на внутреннем рынке.

Однако и в России, в том числе Татарстане, спрос в этом году был повышенным – объемы строительства растут, население активно ремонтирует квартиры, приобретенные по льготной ипотеке, строит загородную недвижимость.

В результате выросли цены на строительные материалы. В первую очередь на металлочерепицу, древесно-стружечные плиты и обрезную доску.

Эксперты полагают, что на снижение цен на стройматериалы оказало влияние введение в июле экспортных пошлин на некоторые виды древесины и металлы. Кроме того, существенно снизились биржевые цены на пиломатериалы и металлы.

За цены взялась ФАС

В июле Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям на местах проверить крупные строительные организации и производителей основных строительных материалов.

В поле зрения службы попали бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция. В сентябре ведомство расширило перечень включив металлопродукцию, нерудные и лакокрасочные материалы, цемент, газобетон, минеральную вату, листовое стекло, кровельные материалы, битум и первичные полимеры.

И в России, и в Татарстане спрос в этом году был повышенным – объемы строительства растут, население активно ремонтирует квартиры, приобретенные по льготной ипотеке Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», - заявляло ведомство.

На следующий день ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении крупнейшего производителя плит ОСП. Служба установила, что группа компаний «Кроношпан» является крупнейшим производителем плит и занимает доминирующее положение на этом рынке. «Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ОСП плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний «Кроношпан» продукцию», - полагает ФАС.

В случае установления вины группе грозит оборотный штраф, который зависит от доходов корпорации.

Для контроля за ценами на рынке ФАС решила создать реестр крупных производителей основных и вспомогательных материалов. Ведомство сможет оперативно выявлять необоснованный рост цен и принимать меры. В реестр войдут предприятия, работающие на рынках древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

В первом полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы.

В Татарстанском управлении ФАС ИА «Татар-информ» сообщили, что продолжают мониторить и анализировать ситуацию на рынке. За этот период поступила одна жалоба в связи с ростом цен на стройматериалы. «По изложенным в ней фактам не было оснований для возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства», - сказали в ведомстве.

Большинство руководителей стройкомпаний оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Четверть строителей надеются на улучшение ситуации

Татарстанстат оценил деловую активность строительных организаций в Татарстане в третьем квартале. Обследование было проведено выборочно. Большинство руководителей стройкомпаний – 61% – оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 14% – как «неудовлетворительную» и 25% считают ее благоприятной.

Основная часть участников опроса отметила, что высокая стоимость материалов, конструкций, изделий сдерживает деятельность строительных организаций.

В то же время более четверти руководителей полагают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится в четвертом квартале, 70% руководителей строительных организаций не ожидают изменений, а 4% – полагают, что она ухудшится.

Средняя обеспеченность заказами у стройкомпаний выросла в третьем квартале и составляет 8 месяцев.

Цены отразились на строительстве индивидуального жилья

Цены на стройматериалы увеличили стоимость строительства индивидуальных домов. Коммерческий директор компании «Корнер» Сергей Степанов сообщил, что в целом работы подорожали на 25-30% по сравнению с прошлым годом, что отразилось на стоимости квадратного метра. Строительные материалы увеличились по стоимости минимум в два раза, какие-то позиции подорожали в 5 раз. «Цены стабилизируются в зимний период, дальше продолжат рост», – полагает собеседник агентства.

Цены на стройматериалы увеличили стоимость строительства индивидуальных домов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Компания «РайДом», которая так же строит индивидуальные дома, отмечает повышение цен на все строительные материалы. «Но мы пока обходимся в основном старыми запасами. Заметно подорожали изделия из металла и дерева. Да, на некоторые марки металла было снижение, но к уровню начала года цены обратно не вернулись», - отметили в компании.

Собеседник агентства полагает, что рост стоимости стройматериалов в основном повлияет на рентабельность застройщиков и подрядчиков, ведь покупательская способность людей не растет. «Сейчас нет смысла повышать цены – можно остаться без клиентов», – полагает эксперт.

Цены на многоквартирные дома диктует рынок

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), стоимость строительства одного квадратного метра общей площади в Татарнстане в сентябре составляет 47,3 тыс. рублей и выросла за год на четверть.

В топ потребностей материалов для стройкомпаний входят: бетон и железобетон, металл (арматура, трубы, металлоограждения), керамический и силикатный кирпичи, утеплители, окна и витражи. «Это поверхностный перечень основного оборудования, которое так или иначе влияет на общую стоимость квадратного метра. По нашим данным, самое большое повышение цены пришлось на металл – до 200% за год. В соответствии с этим мы наблюдаем рост цен на разные виды продукции из металла, а он присутствует практически везде: двери, профиль для витражей, металлические ограждения, лифтовые ограждения. Кроме металла, на 10-15% выросли цены на цемент», - сообщили ИА «Татар-информ» в компании «Ак Барс Дом».

В целом себестоимость строительства жилья по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10% Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вместе с тем компании не ожидают значительного повышения или понижения цены на строящееся жилье в 2021 году.

Президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отмечает, что в себестоимости строительства материалы только одна из составляющих. Но это не единственный и не самый главный фактор, их много. «Если стоимость стройматериалов будет снижаться, то не думаю, что стоимость квартир будет тоже будет снижаться. Можно допустить, что будет косвенное снижение, за счет акций или скидок», - полагает эксперт.

По его словам, в этом году жилье подорожала примерно на 10%. «В этом году видим увеличение цен. Но оно не такое сильное, как в прошлом году. Стоимость стройматериалов не сильно влияет на стоимость жилья. Цены на жилье и на стройматериалы не находятся в прямой зависимости. Это только один из факторов ценообразования», - сказал эксперт.

По его мнению, рост цен на жилье до конца года будет в рамках инфляции. «Резкого скачка ждать не стоит, но и падения цен не будет. Цены вырастут в пределах 5-7%», - отметил Савельев.

Он отметил, что цены пока стабилизировались. Этому в том числе способствовало ужесточение денежно-кредитной политики Банком России: ипотека стала дорожать и активность покупателей снизилась. «Соответственно, у застройщиков нет оснований для поднятия цен», - сказал президент гильдии риелторов.

Генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов сообщил ИА «Татар-информ», что рост цен на строительные материалы начался в конце прошлого года, когда стал дорожать металл. По его словам, ситуацию уравновесили фискальные меры: были введены пошлины на металл, предложение на рынке увеличилось, и цена немного корректировалась. Он отметил, что застройщики уже почувствовали снижение цен на метизделия.

Он сказал, что согласно расчетам компании, в целом себестоимость строительства жилья по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10%. Глава компании так же отметил, что цены на жилье только отчасти зависят от стоимости строительства. «Рыночные цены диктует не себестоимость, а спрос и другие определенные факторы», – отметил Сиразетдинов.

Средняя цена квартир в новостройках выросла в течение года с 5,1 млн рублей до 6,7 млн Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Рост цен на жилье не планируется

Средняя стоимость реализации одного квадратного метра в строящихся домах, по данным ЕИСЖС, в сентябре составляла 85,4 тыс. рублей, выросла за год на 21%.

Директор ООО «Этажи-Казань» Марат Галлямов не прогнозирует дальнейший рост цен. «За последний год цена выросла на 24%, за квартал в среднем на 5-7%, а за август - только на 0-2%. Мы даже отмечали снижение стоимости, но в привязке к площади. То есть не цена метра снизилась, а люди стали приобретать квартиры в среднем на 9% меньше в пересчете на квадратные метры, чем годом ранее», - считает он.

По оценке агентства недвижимости ФЛЭТ, средняя цена квартир в новостройках выросла в течение года с 5,1 млн рублей до 6,7 млн. Эксперты агентства отмечают, что в сентябре цены держатся на уровне прошлого месяца.

«Скорее всего ближе к концу года цены на новостройки еще немного вырастут, за ними также подрастет в цене “вторичка”. Цены сохранятся до конца 2021 года и будут держаться на этом уровне до апреля 2022 года. После первого квартала следующего года застройщики будут изменять ценообразование - но пока неясно в какую сторону», - полагают специалисты.