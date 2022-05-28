В Татарстане стабилизировались цены на бензин

В Республике Татарстан за неделю, с 13 по 20 мая, стабилизировались цены на бензин всех марок. Соответствующие данные опубликованы Татарстанстатом.

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 по прежнему составляет 45,9 и 45,3 рубля за литр соответственно, а цена литра бензина АИ-98 – 59,2 рубля. При этом с начала года бензин АИ-92 подешевел на 8 копеек, АИ-95 – на 16 копеек, а стоимость АИ-98 выросла на 1,3 рубль за литр.

Дизельное топливо в период с 13 по 20 мая подорожало на 3 копейки. Текущая средняя цена дизеля составляет 52,3 рубля за литр, что на 1,4 больше, чем в начале этого года.

Напомним, что неделей ранее в Татарстане подорожал бензин АИ-98 и дизельное топливо, о чем сообщал «Татар-информ».