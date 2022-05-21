В Татарстане подорожал бензин АИ-98 и дизельное топливо

В Республике Татарстан за неделю с 6 по 13 мая 2022 года подорожал бензин марки АИ-98, а также дизельное топливо. Соответствующие данные опубликованы Татарстанстатом.

Согласно статистике, бензин АИ-98 за указанный период вырос в цене в среднем на 5 копеек и теперь литр этого бензина стоит 59,2 рубля. Дизельное топливо за это же время подорожало на 22 копейки. Нынешняя средняя цена дизеля теперь составляет 52,3 рубля за литр.

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 за неделю осталась на прежнем уровне и составляет 45,9 рублей и 45,3 рубля за литр соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на автозаправочных станциях Shell перестали продавать топливо.