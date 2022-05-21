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Экономика
21 мая 2022  02:23
Александр Хевронин

В Татарстане подорожал бензин АИ-98 и дизельное топливо

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В Республике Татарстан за неделю с 6 по 13 мая 2022 года подорожал бензин марки АИ-98, а также дизельное топливо. Соответствующие данные опубликованы Татарстанстатом.

Согласно статистике, бензин АИ-98 за указанный период вырос в цене в среднем на 5 копеек и теперь литр этого бензина стоит 59,2 рубля. Дизельное топливо за это же время подорожало на 22 копейки. Нынешняя средняя цена дизеля теперь составляет 52,3 рубля за литр.

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 за неделю осталась на прежнем уровне и составляет 45,9 рублей и 45,3 рубля за литр соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на автозаправочных станциях Shell перестали продавать топливо.

#татарстанстат #статистика #цены на бензин
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