В Татарстане сроки выдачи займов Фонда развития промышленности сократили до 3 месяцев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Получить займ по линии Фонда развития промышленности (ФРП) в Татарстане можно в среднем за 92 дня. Об этом рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Совместно с коллегами из Минпромторга Татарстана работаем над сокращением сроков рассмотрения [заявок на получение займов ФРП]. Сегодня средний срок рассмотрения заявок составляет девяносто два дня. Это с момента, как проект зарегистрировался, полностью собрал все материалы и правильно подал заявку, до момента выдачи. На отдельных этапах нам удалось достичь результата от 20 до 44 дней», – пояснил Галиев.

Для сравнения: раньше проекты могли получать финансирование в течение полугода и даже года.

«По прошлому году среди фондов развития промышленности регионов наш занял первое место. ФРП отметил, что существенно сократились сроки с точки зрения рассмотрения и самой конкурсной процедуры», – прокомментировал ситуацию замглавы Минпромторга РТ Родион Карпов.

С 2016 года Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (ИВФ РТ) наделен полномочиями регионального Фонда развития промышленности на территории республики.

Совместно они предоставляют льготное заемное софинансирование проектам, направленным на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, на сумму до 200 млн рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых, срок – до пяти лет.