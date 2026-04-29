Экономика 29 апреля 2026 14:34

Карпов о займах Фонда развития промышленности: Выгоднее условий вы не найдете

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Замглавы Минпромторга Татарстана Родион Карпов рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» о займах, которые можно получить по линии Фонда развития промышленности (ФРП).

«Хотел бы обратиться к нашим организациям и предприятиям: вы можете воспользоваться этими мерами льготной поддержки. Сейчас выгоднее условий вы просто не найдете: да, такие дешевые деньги только здесь», – сказал замминистра.

С 2016 года Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (ИВФ РТ) наделен полномочиями регионального Фонда развития промышленности на территории республики.

Совместно они предоставляют льготное заемное софинансирование проектам, направленным на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения на сумму до 200 млн рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых при сроке кредита до пяти лет.

Карпов отметил, что такие татарстанские компании, как КАМАЗ, «Кама Дизель», «Соллерс Алабуга», ICL, уже получили льготные займы по линии ФРП.

«За все время работы (с 2016 года – прим. Т-и) по линии регионального фонда профинансировано уже порядка тридцати проектов [от Татарстана] на сумму 3,6 млрд рублей», – добавил замминистра.

В прошлом году в Татарстане по линии ФРП выдали займы общим объемом почти 2 млрд рублей на восемь проектов. Из этих средств республика направила 116 млн рублей, а более 1,8 млрд рублей поступило из федерального бюджета.

