В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности — он действовал с 3:39 по московскому времени. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС РФ.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении ведомства.

В международном аэропорту столицы Татарстана сегодня утром действовал режим «Ковер». Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о закрытии аэропорта в 5:59 по московскому времени, а об об отмене временных ограничений – в 6:50. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета.