news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 августа 2025 08:08

В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности — он действовал с 3:39 по московскому времени. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС РФ.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении ведомства.

В международном аэропорту столицы Татарстана сегодня утром действовал режим «Ковер». Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о закрытии аэропорта в 5:59 по московскому времени, а об об отмене временных ограничений – в 6:50. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

16 августа 2025
Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

16 августа 2025