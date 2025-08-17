news_header_top
Происшествия 17 августа 2025 07:21

Утром в аэропорту Казани вводился режим «Ковер», три борта ушли на запасные аэродромы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В международном аэропорту столицы Татарстана сегодня утром действовал режим «Ковер». Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о закрытии аэропорта в 5:59 по московскому времени, а об об отмене временных ограничений – в 6:50.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета», – уточнил Кореняко.

С 3:39 в Республике Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», о чем ранее сообщал «Татар-информ».

В Татарстане с ночи введен режим «Беспилотная опасность»
#международный аэропорт казань #атака БПЛА
