Утром в аэропорту Казани вводился режим «Ковер», три борта ушли на запасные аэродромы
В международном аэропорту столицы Татарстана сегодня утром действовал режим «Ковер». Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о закрытии аэропорта в 5:59 по московскому времени, а об об отмене временных ограничений – в 6:50.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета», – уточнил Кореняко.
С 3:39 в Республике Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», о чем ранее сообщал «Татар-информ».
