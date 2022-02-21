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Ру Тат
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Общество
21 февраля 2022  22:31

В Татарстане «СпецСтройСервис» выплатило полмиллиона долгов по зарплате

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Долги по зарплате на общую сумму 575 тыс. рублей выплатило предприятие в Лениногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.  

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», –отметили в ведомстве.

ООО «СпецСтройСервис» выплатило 824 работникам 575 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за прошлый год прокуратура Татарстана добилась выплаты 638 млн рублей долгов по зарплатам.

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