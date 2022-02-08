За прошлый год прокуратура Татарстана добилась выплаты 638 млн рублей долгов по зарплатам

В 2021 году после вмешательства и проверки прокуратуры в Татарстане было выявлено порядка 7 тыс. случаев нарушений в сфере трудового законодательства, пресечены факты незаконных увольнений, изменений условий трудовых договоров, выплат заработной платы ниже минимального размера. Об этом на заседании коллегии прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования за год было погашено 638 млн рублей долгов по заработной плате. Однако, по словам Нафикова, по-прежнему сохраняется существенная задолженность перед работниками стратегического предприятия – Казанского завода синтетического каучука. Тревогу вызывает крупный долг сотрудникам лениногорского предприятия «СпецСтройСервис».

«На сегодняшний день недостаточно применяются такие меры реагирования как обращение за защитой трудовых прав в суд и дисквалификация нерадивых руководителей. Совместно с арбитражными управляющими активизируйте работу по должникам в стадии банкротства», – обратился к коллегам Нафиков.