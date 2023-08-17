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Происшествия 17 августа 2023 17:02

В Татарстане спасатели обнаружили тело утонувшего 8-летнего мальчика

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Фото: © Валентин Кулагин

Спасатели ЗПСО №6 обнаружили тело ребенка, утонувшего в Менделеевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, сообщение о том, что в реке Тойма в Менделеевском районе РТ утонул 8-летний ребенок, поступило сегодня. Отмечалось, что одежда мальчика осталась на берегу.

Как сообщил агентству сообственный корреспондент Валентин Кулагин, четверо ребят решили искупаться в реке Тойма. По словам мальчиков, они не смогли удержать приятеля, мальчика затянуло течением.

По данным ведомства, мальчика обнаружили в 16.35 на расстоянии двух метров от берега реки Тойма. Стоит отметить, что место не оборудовано для купания.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#утонул ребенок
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