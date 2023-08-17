В Менделеевском районе РТ спасатели ищут утонувшего 9-летнего ребенка

Спасатели-водолазы ищут в Менделеевском районе РТ утонувшего 9-летнего мальчика, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

Сообщение о том, что ребенок утонул в реке Тойма, поступило сегодня. Отмечается, что на берегу осталась одежда мальчика.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в настоящее время спасатели-водолазы выехали на место происшествия, поиски мальчика продолжаются. Как отмечается, более подробная информация будет предоставлена позже.