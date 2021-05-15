Инспекторы ГИМС напомнили жителям Казани, что купаться до начала лета запрещено

Рейд по водоемам Казани организовали сегодня инспекторы ГИМС. Они напоминали отдыхающим на берегу, что купальный сезон официально еще не открыт и до 1 июня купаться запрещено. Инспекторы раздавали памятки с информацией о том, как нужно вести себя у воды и в воде. Корреспондент ИА «Татар-информ» вместе с сотрудниками МЧС побывал на озере в парке Победы, где купаться запрещено даже во время купального сезона.

«Озеро в парке Победы для рейда выбрали из-за того, что здесь есть пункт проката катамаранов. Катающиеся обязательно должны находиться в спасательных жилетах, это мы тоже контролируем. Кроме того, имеются случаи купания. Мы проводим профилактические рейды, чтобы предотвратить гибель людей на водных объектах», — объяснил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Купальный сезон в Татарстане планируют открыть с 1 июня, пока же в воду заходить запрещено даже на оборудованных пляжах. А за купание в необорудованных местах человека могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Пока в этом году никого за это не привлекали к ответственности, а в 2020-м по всему Татарстану были оштрафованы почти 400 купающихся.

При этом самые частые нарушители — это люди в состоянии алкогольного опьянения и дети, добавил председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

«По опыту прошлых лет могу сказать, что в зоне риска на водных объектах находятся дети и люди в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому хотелось бы донести до всех, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды. При этом неважно, запрещено купаться или нет. А для взрослых хотелось бы напомнить, что на пляжах нельзя распивать алкогольные напитки, потому что это может привести к расширению сосудов и судорогам на воде», — подчеркнул общественник.

Он также заметил, что сейчас, несмотря на жаркую погоду, вода еще не прогрелась и перепады температур также могут сказаться на состоянии купающегося.

В летний купальный сезон ежедневно на всех водных объектах будут дежурить спасатели, готовые оказать первую помощь утопающим. К примеру, в прошлом году на озере в парке Победы спасли одного взрослого и одного ребенка, которые оказались в беде.

Во время рейда отдыхающим раздали памятки с правилами поведения на водоемах и мерами предосторожности.

Кроме того, инспекторы заметили две группы подростков, которые решили искупаться в этот жаркий день. Их попросили выйти из воды и провели с ними профилактическую беседу.

«До 1 июня без взрослых вы не имеете права купаться, только с начала лета открывается купальный сезон. А здесь купаться вообще запрещено», — сказал 12-летним подросткам Никита Коробицын.

В рейде, помимо сотрудников МЧС, участвовали представители МВД и казанского Общества спасания на водах. Аналогичные профилактические мероприятия сегодня пройдут на озере Комсомольском и пляже «Нижнее Заречье», а также на озерах Большом Лебяжьем и Глубоком.