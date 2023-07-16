В Татарстане создают республиканский оргкомитет по проведению саммита БРИКС в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году создадут в Татарстане. Возглавит оргкомитет из 44 человек Раис РТ Рустам Минниханов, следует из проекта указа, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.

Основные задачи оргкомитета – разработка и утверждение республиканского плана мероприятий БРИКС, анализ хода реализации планов, контроль за их выполнением, разработка предложений по организации взаимодействия органов государственной власти и другие.

Республиканский оргкомитет сможет запрашивать и получать от органов власти информацию, создавать рабочие группы для решения вопросов, приглашать в установленном порядке на свои заседания руководителей и иных представителей органов власти и т.д..

Председателем оргкомитета станет Минниханов, его замами – вице-премьер РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Также в состав оргкомитета войдут глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин, глава Минстроя Марат Айзатуллин и другие.

Напомним, в апреле Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году. Мероприятия председательства пройдут в 15 городах России. Центральным станет саммит глав государств «пятерки» в столице Татарстана. Основной площадкой определен международный выставочный центр «Казань Экспо».

В июне Песошин подтвердил готовность Казани к проведению саммита БРИКС на соответствующем уровне.