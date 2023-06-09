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Экономика 9 июня 2023 11:33

Песошин заявил о готовности Казани к проведению саммита БРИКС в 2024 году

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подтвердил готовность Казани к проведению саммита БРИКС на соответствующем уровне в будущем году. Подготовку к мероприятиям в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году обсудили на первом заседании оргкомитета в Москве, сообщает пресс-служба Росконгресса.

Мероприятия председательства пройдут в 15 городах России. Центральным станет саммит глав государств «пятерки» в столице Татарстана. Основной площадкой определен международный выставочный центр «Казань Экспо».

Концепция подготовки председательства Российской Федерации в БРИКС находится в высокой степени готовности, заявил замглавы МИД РФ, шерпа России (официальный представитель) в БРИКС Сергей Рябков. Как он отметил, «сквозной мыслью является сохранение преемственности и укрепление БРИКС как одного из полюсов меняющегося миропорядка».

Напомним, в апреле Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году. Он также поручил создать оргкомитет, который займется подготовкой и обеспечением председательства РФ в организации. Председателем комитета назначен помощник Президента России Юрий Ушаков.

#брикс #Казань #саммит
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