Песошин заявил о готовности Казани к проведению саммита БРИКС в 2024 году

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подтвердил готовность Казани к проведению саммита БРИКС на соответствующем уровне в будущем году. Подготовку к мероприятиям в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году обсудили на первом заседании оргкомитета в Москве, сообщает пресс-служба Росконгресса.

Мероприятия председательства пройдут в 15 городах России. Центральным станет саммит глав государств «пятерки» в столице Татарстана. Основной площадкой определен международный выставочный центр «Казань Экспо».

Концепция подготовки председательства Российской Федерации в БРИКС находится в высокой степени готовности, заявил замглавы МИД РФ, шерпа России (официальный представитель) в БРИКС Сергей Рябков. Как он отметил, «сквозной мыслью является сохранение преемственности и укрепление БРИКС как одного из полюсов меняющегося миропорядка».

Напомним, в апреле Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году. Он также поручил создать оргкомитет, который займется подготовкой и обеспечением председательства РФ в организации. Председателем комитета назначен помощник Президента России Юрий Ушаков.