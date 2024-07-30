В Татарстане создана Комиссия по противодействию нелегальной занятости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Комиссия будет рассматривать такие вопросы, как нарушения порядка оформления трудовых отношений, случаи выплаты зарплаты ниже минимального размера оплаты труда, ситуации подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, в том числе с оформлением работников как самозанятых.

При этом комиссия сможет запрашивать персональные данные граждан, сведения, составляющую налоговую тайну, информацию о предприятиях, «у которых объемы предоставляемых услуг (человеко-часы, нормы обслуживания) по заключенным государственным (муниципальным) контрактам не соответствуют численности работников, указанной в отчетности», а также иные данные.

Новый орган также будет анализировать обращения граждан и юридических лиц, содержащие информацию о фактах нелегальной занятости. Также комиссии предстоит организовать горячую линию для приема жалоб татарстанцев и оперативно реагировать на такие сообщения.

Председателем комиссии назначен первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Его заместителем стала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Ответственным секретарем определен первый замглавы Минтруда республики Рустем Валиуллов.

В начале мая Правительство России предписало регионам за три месяца, до начала августа, создать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, о чем сообщал «Татар-информ».