В Татарстане создан Зеленодольский судостроительный колледж

В Татарстане официально появилось государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Зеленодольский судостроительный колледж». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Планы по созданию учебного заведения обсуждались с прошлого года.

Как следует из документа, колледж будет работать в Зеленодольске по ул.Гастелло, 4. До последнего времени там располагался Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий — филиал КНИТУ-КАИ им.Туполева, который не вел набор абитуриентов с 2020 года.

В колледж переведут учащихся Зеленодольского механического колледжа по программам подготовки специалистов среднего звена: «Судостроение» — 95 человек, «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» — 44 человека, «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» — 49 человек. Условия и программы обучения для них останутся прежними.

Учредителем нового колледжа будет Министерство образования и науки РТ, на него же возложены все задачи по исполнению поручений, прописанных в постановлении.

Напомним, о том, что в планах властей республики создание судостроительного колледжа в Зеленодольске, «Татар-информ» сообщил в мае прошлого года. В администрации района отмечали, что это позволит зафиксировать местных выпускников в районе, предотвратить дальнейший отток кадров, так как выпускники техникума заранее будут обеспечены работой.