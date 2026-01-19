news_header_top
Общество 19 января 2026 13:07

В Татарстане создан оргкомитет по проведению Федерального Сабантуя в Омске

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане создан организационный комитет по проведению в Омске XXVI Федерального Сабантуя. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Оргкомитет должен за 60 дней разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению очередного федерального Сабантуя.

Председателем оргкомитета стал вице-премьер РТ и глава Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Его заместителями определены министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев и председатель Исполкома ВКТ Данис Шакиров (двое последних – по согласованию).

Секретарем оргкомитета назначена начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабмина Татарстана Ляйсан Низамова.

Предыдущий Федеральный Сабантуй прошел в 2025 году в Якутске.

