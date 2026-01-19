В Татарстане создан оргкомитет по проведению Федерального Сабантуя в Омске
В Татарстане создан организационный комитет по проведению в Омске XXVI Федерального Сабантуя. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Оргкомитет должен за 60 дней разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению очередного федерального Сабантуя.
Председателем оргкомитета стал вице-премьер РТ и глава Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
Его заместителями определены министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев и председатель Исполкома ВКТ Данис Шакиров (двое последних – по согласованию).
Секретарем оргкомитета назначена начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабмина Татарстана Ляйсан Низамова.
Предыдущий Федеральный Сабантуй прошел в 2025 году в Якутске.