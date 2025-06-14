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Общество 14 июня 2025 15:26

Минниханов: Федеральный Сабантуй укрепит связи татар Якутии с соотечественниками

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Минниханов: Федеральный Сабантуй укрепит связи татар Якутии с соотечественниками
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале подвел итоги XXV Федерального Сабантуя, состоявшегося сегодня в Якутии.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Провели федеральный Сабантуй – в этом году он проходил в Якутске и собрал представителей татарских общественных организаций из 29 регионов России! Это масштабное событие будет способствовать установлению тесных отношений местных татар с нашими соотечественниками из регионов Сибири и Дальнего Востока и Республикой Татарстан!» – подчеркнул Раис РТ.

Кроме того, Минниханов заметил, что нынешний Федеральный Сабантуй приняла Якутия, где живут «тюркские родственники» татар («төрки кардәш дусларыбыз»).

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Выражаю огромную благодарность другу и главе гостеприимной Республики Саха Айсену Николаеву за внимание и вклад в организацию любимого татарского праздника Сабантуй! (в оригинале – „Кунакчыл Саха Республикасы башлыгы һәм дустым Айсен Николаевка халкыбызның яраткан бәйрәме Сабантуйны оештыруда татар милли үзәкләренә биргән игътибары һәм керткән өлеше өчен чиксез рәхмәтләремне җиткерәм!“)» – добавил Раис Татарстана.

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#федеральный сабантуй #Якутия #Рустам Минниханов
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