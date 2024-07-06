В Татарстане создан Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан

В Татарстане образован координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. Его возглавил Премьер-министр республики Алексей Песошин. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Отмечается, что консультативно-совещательный орган создан для совершенствования взаимодействия между органами исполнительной власти РТ, иными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами патриотического воспитания.

Также совет возьмет на себя рассмотрение вопросов реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания татарстанцев, будет готовить предложения Раису Татарстана в рамках актуальных вопросов патриотического воспитания и совершенствования госполитики в этой сфере, вырабатывать и рассматривать рекомендации по вопросам реализации госпрограмм в Татарстане в рамках сферы своей деятельности и другие.

Планируется, что орган будет ежегодно отчитываться о реализации госполитики в сфере патриотического воспитания в РТ перед Раисом Татарстана.

Заместителями председателя Координационного совета назначены вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, а также руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов. Секретарем совета станет глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

Помимо них, в состав включены руководители министерств и ведомств Татарстана, представители ветеранских организаций, образовательных учреждений, центров патриотической подготовки и другие.