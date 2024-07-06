Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане создан Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан
В Татарстане образован координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. Его возглавил Премьер-министр республики Алексей Песошин. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Отмечается, что консультативно-совещательный орган создан для совершенствования взаимодействия между органами исполнительной власти РТ, иными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами патриотического воспитания.
Также совет возьмет на себя рассмотрение вопросов реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания татарстанцев, будет готовить предложения Раису Татарстана в рамках актуальных вопросов патриотического воспитания и совершенствования госполитики в этой сфере, вырабатывать и рассматривать рекомендации по вопросам реализации госпрограмм в Татарстане в рамках сферы своей деятельности и другие.
Планируется, что орган будет ежегодно отчитываться о реализации госполитики в сфере патриотического воспитания в РТ перед Раисом Татарстана.
Заместителями председателя Координационного совета назначены вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, а также руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов. Секретарем совета станет глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.
Помимо них, в состав включены руководители министерств и ведомств Татарстана, представители ветеранских организаций, образовательных учреждений, центров патриотической подготовки и другие.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»