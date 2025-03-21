В Татарстане создан экспертный совет по развитию системы психологической помощи

В Татарстане сформирован межведомственный экспертный совет для повышения эффективности системы психологической помощи населению. Его председателем стала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Совет займется улучшением доступности и качества психологической помощи, разработкой и актуализацией планов по развитию системы, а также согласованием методических подходов в межведомственной деятельности психологов.

Кроме того, в его задачи входит экспертиза научных и аналитических разработок, защита профессиональных прав психологов и внесение предложений по совершенствованию их работы.

В состав совета вошли 33 человека, в том числе министр по делам молодежи Ринат Садыков и министр образования и науки Ильсур Хадиуллин, назначенные заместителями председателя. Секретарем стала первый замглавы минмолодежи Софья Галиева-Мустафина.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что в Казани открыли 28 дополнительных кабинетов для психологической реабилитации бойцов СВО и членов их семей.