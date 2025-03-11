В Казани открыли 28 кабинетов для психологической реабилитации бойцов СВО

Владимир Филатов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана открыли 28 дополнительных кабинетов для психологической реабилитации бойцов СВО и членов их семей. Об этом сегодня на Итоговом медицинском совете Управления здравоохранения Казани рассказал начальник ведомства Владимир Филатов.

«В Казани было открыто 16 кабинетов медико-психологического консультирования и 12 психотерапевтических кабинетов», — рассказал Филатов.

Помощь госпиталю Минобороны РФ, в том числе реабилитация, оказывается на базе трех крупных клиник Казани.

Как пояснил начальник горздрава, центр ответственности по оказанию медицинской помощи участникам СВО и членам их семей в Татарстане — это госпиталь для ветеранов войн в Казани, туда круглосуточно поступают звонки от участников СВО и их родственников.

В прошлом году во внеочередном порядке помощь по профилю «медицинская реабилитация» была оказана 152 участникам СВО и 150 членам их семей, в том числе 49 детям.