В Татарстане создали цифровую копию старейшей соборной мечети для ее восстановления

Точную 3D-модель первой соборной мечети Татарстана, построенной на родине предков Чингиза Айтматова в селе Маскара Кукморского района, создали по инициативе Комитета РТ по охране культурного наследия. Цифровой паспорт объекта, отражающий мельчайшие детали храма, необходим для возрождения уникального объекта, сообщил «Татар-информу» руководитель ведомства Иван Гущин.

По его словам, цифровая модель создана путем лазерного 3D-сканирования и позволяет в точности отобразить все элементы постройки.

«Цифровой паспорт передает формы и цвет всех элементов храма с высокой степенью детализации. Эта информация очень важна для реставраторов», — отметил Иван Гущин.

Ранее сотрудники Комитета РТ по охране культурного наследия провели выездное совещание по реставрации мечети в селе Маскара. В данный момент на объекте проводится усиление фундамента с обустройством контурной железобетонной рубашки. Следующим этапом будет обустройство утепленных полов, инъекционное усиление фундамента, трещин стен и гидрозащита цокольной части строения. Подрядчику даны поручения представить в июне текущего года концепцию развития прилегающей территории с учетом всех потребностей прихода.

Мечеть в селе Маскара была построена в 1791 году, она известна далеко за пределами республики, поскольку здесь снималась одна из сцен сериала «Зулейха открывает глаза». Восстановление старинного храма ведется под контролем Президента Татарстана Рустама Минниханова.