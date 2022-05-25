В Кукморском районе продолжаются противоаварийные работы в первой соборной мечети

В Кукморском районе Татарстана продолжается реставрация старинной мечети селе Маскара. Ход работ оценил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщает пресс-служба комитета.

В настоящее время подрядная организация проводит противоаварийные мероприятия: усиливает фундамент, реализует решения по обустройству контурной железобетонной рубашки. Затем в здании планируется обустроить утепленные полы, усилить фундамент и гидрозащиту цокольной части строения.

Помимо этого, обсуждается вопрос подключения наружных инженерных сетей, возведения котельной и «дома омовения».

Председатель комитета поручил подрядной организации представить в июне жителям села и прихожанам мечети концепцию развития прилегающей территории. Проект должен учитывать все потребности прихода.

Участниками мероприятия стали представители подрядчика, органов местного самоуправления, мухтасибата.

Мечеть была построена еще в XVIII веке — в 1791 году. В ближайшие два года двухэтажное здание с двумя залами и минаретом будет отреставрировано. Восстановление знаменитой мечети будет проведено под контролем Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, что именно в Маскаре снималась сцена в заброшенной мечети, где ночевали раскулаченные, для сериала «Зулейха открывает глаза».

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия