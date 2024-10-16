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В Татарстане создали Ассоциацию ветеранов СВО для помощи участникам боевых действий
Сегодня в отделении ДОСААФ Татарстана было принято решение о создании региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции Республики Татарстан».
В рабочую группу президиума ассоциации вошла руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
Председателем ассоциации стал генерал-майор Владимир Майстренко, который является ветераном боевых действий первой чеченской компании, в Сирии и Грузино-Абзэхазском конфликте.
«Фонд "Защитники Отечества" уже давно знаком с вами. Надеемся пройти вместе рука об руку и совместно решать вопросы, с которыми вы будете сталкиваться в мирной жизни», – сказала Гузель Удачина.
Сегодня на собрании утвердили устав новой организации, рабочую группу и ревизионную комиссию. В 23 субъектах России уже есть такая ассоциация, теперь она появилась и в Татарстане.
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