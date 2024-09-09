«Пора задуматься о возвращении героев»: Казань направит ветеранов СВО на IT-курсы

Ильсур Метшин поблагодарил всех организаторов избирательной кампании, сотрудников правоохранительных органов, социального блока и других причастных к этому событию, отметив их слаженную работу

Фото: kzn.ru

«Выборы прошли по закону»

Начался деловой понедельник с подведения итогов выборов.

«Выборы прошли по закону, без каких-либо чрезвычайных происшествий, в спокойной, комфортной для избирателей атмосфере. В Казани работало 463 избирательных участка. Мы наблюдали активность наших жителей, они приходили семьями, с детьми», – сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он также поблагодарил всех организаторов избирательной кампании, сотрудников правоохранительных органов, социального блока и других причастных к этому событию, отметив их слаженную работу.

Мэр напомнил, что на 80 объектах были размещены пункты здоровья, где проводили терапевтические осмотры и вакцинировали от гриппа. На участках работали ярмарки, где продали почти 200 тонн продукции. Те, кто проголосовал, мог бесплатно пользоваться общественным транспортом, всего зафиксировано 211 тыс. таких поездок.

Явка в Казани составила 54,5%. Партия «Единая Россия» набрала, по предварительным данным, 68,5% голосов, КПРФ – 12,9%, ЛДПР – 7%, «Новые Люди» – 5,4%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4,9%.

«Голосование – важнейшая задача каждого ответственного и небезразличного жителя столицы Татарстана. Я искренне хочу поблагодарить всех, кто пришел, проявил свое сознание, активность и отдал свой голос за новый парламент. Участвуя в выборах, мы создаем задел и возможности для положительных изменений в нашей родной республике», – заключил Ильсур Метшин.

В Иннополисе организуют бесплатные IT-курсы для ветеранов СВО, их детей и родственников Фото: © «Татар-информ»

Ветеранов СВО будут обучать IT-профессиям в Иннополисе

В Иннополисе организуют бесплатные IT-курсы для ветеранов СВО, их детей и родственников. Обучиться по программе смогут около 100 человек, рассказала начальник городского Управления социальной политики Ирина Смирнова.

«Учитывая поступающие запросы и востребованность обучения IT-специальностям, университет URBAN, являющийся аккредитованной IT-компанией и резидентом “Сколково”, обратился в Исполнительный комитет города Казань с предложением по запуску бесплатных курсов для военнослужащих и членов их семей», – уточнила она.

Инициативу в исполкоме поддержали, и летом было подписано соглашение о сотрудничестве между городом и учебным заведением. Проводить курсы будут на базе университета в Иннополисе.

Ирина Смирнова: «Настало время задуматься о возвращении героев после пережитого опыта к мирной жизни, чтобы они вновь смогли обрести уверенность в завтрашнем дне» Фото: kzn.ru

Курс рассчитан на студентов без опыта в области IT. Обучение будет проходить в небольших группах по 12 человек с интенсивным графиком занятий с 11.00 до 22.00. Основное образование продлится 6 месяцев, за ним последуют 3 месяца стажировки на реальных проектах. Учебный процесс включает 90-минутные семинары с перерывами на снэки и кофе. К каждому студенту будет прикреплен куратор и преподаватель для помощи в обучении. Кроме того, студенты будут готовиться к собеседованиям с работодателями и получат консультации специалистов Центра карьеры и опытных тимлидеров.

Оставить заявку на обучение и получить более подробную информацию можно на сайте университета URBAN, а также по телефону Управления социальной политики Казани.

«Настало время задуматься о возвращении героев после пережитого опыта к мирной жизни, чтобы они вновь смогли обрести уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнула Ирина Смирнова.

Помимо профессиональной сферы, также необходимо помочь им с лечением и восстановлением после полученных травм и ранений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вернувшимся с СВО бойцам важно помочь с работой и лечением

Бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, необходимо поддержать в плане социализации. В том числе важно помочь им с интеграцией в новые профессии, отметил Метшин.

«Совместно с республиканскими органами нам нужно уже комплексную работу начать по подготовке, по социальному сопровождению людей, которые возвращаются с СВО», – подчеркнул градоначальник.

Помимо профессиональной сферы, также необходимо помочь им с лечением и восстановлением после полученных травм и ранений, отметил Метшин.

Мэр также подчеркнул, что город продолжит помогать и семьям бойцов СВО, подшефным регионам, бойцам, находящимся непосредственно в «горячих точках». Так, из Казани в зону специальной военной операции уже отправили 15 колонн гуманитарной помощи из 78 фур.

Еще одна тема, которую обсудили на еженедельном совещании в исполкоме – рост популяции собак на улицах города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанцы могут бесплатно стерилизовать собак в городских клиниках

Еще одна тема, которую обсудили на еженедельном совещании в исполкоме – рост популяции собак на улицах города. В столице Татарстана разработали программу «Казань – город без брошенных животных». Она в том числе предусматривает бесплатную стерилизацию домашних питомцев. На данный момент в клиниках города прооперировали уже 375 собак, сообщил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«При проведении операции проводится вакцинирование от бешенства, выдается ветеринарный паспорт животного и по желанию проводится чипирование собаки, регистрация ее в единой федеральной базе Animal ID», – отметил докладчик.

Искандер Гиниятуллин: «При проведении операции проводится вакцинирование от бешенства, выдается ветеринарный паспорт животного и по желанию проводится чипирование собаки, регистрация ее в единой федеральной базе Animal ID» Фото: kzn.ru

Операции проводят по предварительной записи, а владельцы животных, у которых нет возможности привезти их в клинику, могут вызвать мобильную лабораторию. Для собак определенных пород, а также особей старше 7 лет, рекомендуют предварительно провести обследование и получить заключение врача.

Записаться на стерилизацию животного можно по телефону 8 (843) 295-08-49.

«Каждый месяц волонтеры собирают на дачах “урожай” брошенных кошек и собак, ставших ненужными после окончания сезона. Стерилизация этих животных поможет сократить нежелательное увеличение их численности», – заключил замруководителя исполкома.