В Татарстане создается рабочая группа по вопросам обращения с животными

Институт развития городов Татарстана и Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ создадут рабочую группу по вопросам обращения с животными. Новый орган будет работать при Правительстве республики, сообщили «Татар-информу» в Институте развития городов РТ.

Рабочая группа будет предлагать и обсуждать законопроекты, регулирующие отношения граждан при обращении с животными в целях их защиты и обеспечения безопасности, а также права и интересы граждан при обращении с животными. Предложения будут формироваться в том числе на основании обращений участников общественного совета федерального проекта «Защита животного мира».

В рабочую группу могут войти как просто неравнодушные татарстанцы, так и представители профильных сообществ: ветеринары, социологи, аллергологи и другие.

Стать членом группы может любой житель республики старше 18 лет, заинтересовавшийся проблемой и готовый использовать свои компетенции для улучшения жизни и урегулирования взаимоотношений жителей и разных сообществ с животными.

Чтобы войти в рабочую группу по вопросам обращения с животными при Правительстве РТ, необходимо заполнить анкету по ссылке. Сделать это можно до 27 февраля включительно.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин на заседании Ассоциации городов Поволжья (АГП) заявил, что в российских городах по-прежнему остается актуальной проблема бродячих животных, количество брошенных собак на улицах города не снижается. Для этого, по его мнению, нужно менять законодательство.

Власти Татарстана намерены ужесточить правила содержания и выгула домашних животных, соответствующий законопроект проходит утверждение. Подробнее о том, какие требования введут для владельцев кошек и собак, — в материале «Татар-информа».