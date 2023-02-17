Метшин: Бродячих собак меньше не становится, нужно менять законодательство

В российских городах по-прежнему остается актуальной проблема с бродячими животными, количество брошенных собак на улицах города не снижается, констатировал мэр Казани Ильсур Метшин на заседании Ассоциации городов Поволжья (АГП). Для решения этого вопроса он вновь призвал коллег выйти с инициативой и предложить органам власти изменить законодательство.

«Несмотря на все многочисленные обсуждения и вносимые предложения, по данной теме остается еще много нерешенных вопросов. В муниципалитетах продолжают фиксироваться случаи нападения бродячих собак на людей, количество брошенных и бездомных животных в городах также не снижается», – приводит слова Метшина его пресс-служба.

Одна из проблем – это отсутствие средств на строительство приютов для животных в городах, добавил глава города. В то же время принимаемые локально меры мало что могут изменить. Кроме того, в решении проблемы мешает отсутствие административной ответственности за нарушение ФЗ об ответственном обращении с животными. Не установлен и порядок обязательной регистрации питомцев.

Метшин призвал муниципалитеты активнее работать над решением проблемы с региональными органами власти, коммерческими, некоммерческими и общественными организациями, волонтерами и городскими активистами.

«Предлагаю еще раз выйти с общей инициативой в адрес органов государственной власти Российской Федерации о внесении изменений в законодательство. Безусловно, все это в конечном итоге даст положительный эффект», – сказал он.

Напомним, власти Татарстана намерены ужесточить правила к содержанию и выгулу домашних животных, соответствующий законопроект проходит утверждение. Подробнее о том, какие требования введут для владельцев кошек и собак – в материале «Татар-информа».