В Татарстане создадут туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай»

В кряшенской деревне Толкияз Пестречинского района Татарстана создадут туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай». Там можно будет посетить водонапорную башню, которая была представлена в виде огромной свечи в картине, а также дома героев. Об этом сообщил режиссер фильма Ильшат Рахимбай.

«Мы планируем водить сюда туристов, у нас уже подготовлены кадры из фильмов, которые будут развешаны на локациях, будет воссоздана атмосфера, но пока всё находится на стадии идеи», — отметил он.

Режиссер провел экскурсию по местам съемки, где показал старую водонапорную башню, которую в процессе съемок переделали в огромную свечу, один из главных символов картины, дом главного героя в исполнении Виктора Сухорукова, а также хижину героини Анфисы. Последний вообще планируется сдавать в аренду, где постояльцы смогут насладиться местной природой и отдохнуть.

«Существует непростой момент согласования с местными жителями. Мы придумали невероятную программу. Всё должно строиться на уважении и обоюдном согласии. При этом уже были моменты, когда после съемок фильма энтузиасты приезжали сюда, чтобы посмотреть, где создавалась картина. При этом в экскурсии мы хотим рассказывать еще и об истории и традициях этой деревни», — рассказала сооснователь бюро путешествий Good Friend trip Камилла Тукаева.

По ее словам, запуск такого маршрута планируется на весну. При этом организаторы хотят привлечь местных жителей, каждый из которых так или иначе поучаствовал в съемках фильма.

Знакомство с местами съемок прошло в рамках пресс-тура по туристским объектам Пестречинского района. Также журналисты посетили глэмпинг Yurt resort, где постояльцы могут снять себе юрту. С этого года там появились еще и модульные домики, которые были построены благодаря гранту от Госкомитета по туризму РТ.

«У нас бывают моменты большого спроса, когда не хватает мест, но бывают и свободные домики. В этом году мы получили грант на 15 млн для строительства модульных домиков, на них тоже большой спрос», — объяснила основатель глэмпинга Римма Якупова.

Следующей остановкой стал глэмпинг «Дикая дача», где управляющая Анастасия Корастелева согласилась с мнением о растущей популярности отдыха в таких местах.

«У нас стало еще больше гостей по сравнению с прошлым годом. Мы понемногу растем в лучшую сторону. Как правило, люди бронируют за неделю до заезда, иногда даже за месяц», — пояснила она.