Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Этнотриллер «Микулай» появился в онлайн-кинотеатрах
С 20 июля в онлайк-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» стал доступен этнотриллер «Микулай» татарского режиссера Ильшата Рахимбая.
«Возможность представить фильм на Wink и „Кинопоиске“ — это важный шаг, для того чтобы „Микулай“ как можно дольше служил людям. Мне очень ценно, что коллеги поверили в наше кино. Значит, мы всё правильно сделали», — заметил режиссер и генеральный продюсер фильма Ильшат Рахимбай.
«Мы с самого начала увидели в картине „Микулай“ большой потенциал. Это произведение искусства, многослойная история, которую хочется пересматривать. Пожалуй, это лучшая работа в подобном жанре за последние 50 лет. Об этом говорим не только мы, но и, главное, зрители, которые увидели фильм в кинотеатрах», — прокомментировали цифровой релиз «Микулая» в пресс-службе дистрибьютора фильма — компании «Соллакс».
Параллельно картина продолжает идти в кинопрокате. К 156 кинотеатрам, изначально заявленным прокатчиками, добавляются новые, в пиковый момент фильм прокатывали 170 кинотеатров по всей стране.
Хотя для Рахимбая «Микулай» стал режиссерским дебютом в полнометражном кино, ему удалось привлечь в проект российских актеров первой величины. Главные роли в фильме сыграли народный артист России Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Варвара Шмыкова и Екатерина Агеева.
Действия «Микулая» разворачиваются в деревне Сарсаз кул, где живут придерживающиеся православия татары — кряшены. Зритель может увидеть традиционные ритуальные хороводы, колыбельные, пестрые наряды и так далее. Съемки проходили в Пестречинском районе Татарстана.
Психологический триллер рассказывает о старике по имени Микулай, роль которого исполнил Виктор Сухоруков. Спокойная жизнь героя рушится с приходом Степана, утверждающего, что он его сын.
Сюжет «Микулая» основан на одноименной пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова, хотя при написании сценария ее текст и претерпел ряд изменений. Некоторые из них внес режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов (так, именно он посоветовал преобразовать фильм в триллер).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что премьерный показ психологического этнотриллера «Микулай» татарского режиссера Ильшата Рахимбая состоялся в Москве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»