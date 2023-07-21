Этнотриллер «Микулай» появился в онлайн-кинотеатрах

Фото предоставлено дистрибьютором фильма «Микулай» — компанией «Соллакс»

С 20 июля в онлайк-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» стал доступен этнотриллер «Микулай» татарского режиссера Ильшата Рахимбая.

«Возможность представить фильм на Wink и „Кинопоиске“ — это важный шаг, для того чтобы „Микулай“ как можно дольше служил людям. Мне очень ценно, что коллеги поверили в наше кино. Значит, мы всё правильно сделали», — заметил режиссер и генеральный продюсер фильма Ильшат Рахимбай.

«Мы с самого начала увидели в картине „Микулай“ большой потенциал. Это произведение искусства, многослойная история, которую хочется пересматривать. Пожалуй, это лучшая работа в подобном жанре за последние 50 лет. Об этом говорим не только мы, но и, главное, зрители, которые увидели фильм в кинотеатрах», — прокомментировали цифровой релиз «Микулая» в пресс-службе дистрибьютора фильма — компании «Соллакс».

Параллельно картина продолжает идти в кинопрокате. К 156 кинотеатрам, изначально заявленным прокатчиками, добавляются новые, в пиковый момент фильм прокатывали 170 кинотеатров по всей стране.

Хотя для Рахимбая «Микулай» стал режиссерским дебютом в полнометражном кино, ему удалось привлечь в проект российских актеров первой величины. Главные роли в фильме сыграли народный артист России Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Варвара Шмыкова и Екатерина Агеева.

Действия «Микулая» разворачиваются в деревне Сарсаз кул, где живут придерживающиеся православия татары — кряшены. Зритель может увидеть традиционные ритуальные хороводы, колыбельные, пестрые наряды и так далее. Съемки проходили в Пестречинском районе Татарстана.

Психологический триллер рассказывает о старике по имени Микулай, роль которого исполнил Виктор Сухоруков. Спокойная жизнь героя рушится с приходом Степана, утверждающего, что он его сын.

Сюжет «Микулая» основан на одноименной пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова, хотя при написании сценария ее текст и претерпел ряд изменений. Некоторые из них внес режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов (так, именно он посоветовал преобразовать фильм в триллер).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что премьерный показ психологического этнотриллера «Микулай» татарского режиссера Ильшата Рахимбая состоялся в Москве.