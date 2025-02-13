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Общество 13 февраля 2025 20:30

В Татарстане создадут современный Агротехнологический университет

Для укрепления научного потенциала Татарстана планируется консолидация аграрных вузов и создание современного Агротехнологического университета. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Такое решение позволит республике участвовать в федеральных и региональных программах поддержки, охватывая более 7 тыс. студентов. Ситуация с обеспеченностью кадрами у нас по-прежнему острая. По основным специальностям уровень укомплектованности – от 78% до 94%, по рабочим профессиям вакантны более 2 тыс. мест», – рассказал он.

Зяббаров подчеркнул, что для решения проблемы предпринимаются кардинальные меры как на федеральном, так и на республиканском уровне.

Он добавил, что основным вопросом для улучшения ситуации с кадрами остается уровень оплаты труда. По результатам прошлого года зарплата в сельхозотрасли составила 57,7 тыс. рублей.

«Она выросла на 23%, но это пока 79% от средней по экономике республики. Хотя и есть положительная динамика, нынешних темпов всё равно не достаточно», – подчеркнул министр.

В этом году стартовал федеральный проект «Кадры в АПК» нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На федеральный проект из федерального и республиканского бюджетов будет выделено более 3 млрд рублей в ближайшие три года.

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#дефицит кадров #сельское хозяйство татарстана #аграрные вузы
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