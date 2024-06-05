В Татарстане создадут сборник народных игр с видеопособиями

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане будет создан сборник народных игр, где будут также приведены видеопособия. С таким поручением на встрече с русским национально-культурным объединением РТ выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Хорошо, если бы мы издали сборник игр и наладили производство инвентаря. У нас много уличных мероприятий. На любом Сабантуе много детей будут заняты. Пусть лучше занимаются этим, чем покупают чипсы в буфете. Подумаем, как издать такую книгу. Отправим ее в каждую школу, детские сады. Даже взрослому человеку интересно себя будет попробовать», — сказал Минниханов.

В этой книге будут подробно описаны правила игр, а также создано видеоприложение, где будет показано, как правильно играть, добавил руководитель ансамбля «Красная горка» Культурного центра имени Пушкина Денис Денисов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Мы уже много лет занимаемся традиционной культурой, ездим по районам и записываем не только музыкальный фольклор, но и данные о народных играх. У нас уже накопился большой багаж знаний», — заверил он.