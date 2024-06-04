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Общество 4 июня 2024 07:35

В Татарстане будут организовывать мероприятия для популяризации обычаев народов

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В Татарстане будут организовывать мероприятия для популяризации обычаев народов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству ежегодно планировать мероприятия по популяризации традиций, обычаев и национальных костюмов народов, проживающих в республике, в том числе при проведении народных праздников. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«В целях совершенствования мер по сохранению, изучению и поддержке этнокультурного многообразия в РТ», – поясняется в документе.

Кабмину нужно подготовить методические рекомендации по организации и проведению подобных мероприятий.

Также распоряжением предлагается руководителям государственных органов РТ, органов местного самоуправления муниципалитетов, общественным объединениям и организациям принимать активное участие в подготовке и проведении соответствующих мероприятий.

#Рустам Минниханов
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