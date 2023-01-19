В Татарстане создадут реестр недобросовестных поставщиков пищевой продукции

Качество продукции или оказываемой услуги остается одним из проблемных вопросов проведения закупочных процедур, констатировал первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Зачастую в результате мероприятий выявляются случаи приемки некачественной продукции, констатировал он на итоговом заседании коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам. Бороться с этим госкомитет предлагает с помощью ведения специального реестра недобросовестных поставщиков.

В реестр внесут поставщиков и производителей пищевой продукции, поставляющих некачественный товар или товар без необходимых документов. «Прошу Госкомитет с Роспотребнадзором детально проработать и внести согласованные предложения в Кабинет Министров, – приводит пресс-служба Президента РТ слова Нигматуллина. – При этом обращаю внимание государственных и муниципальных заказчиков на усиление контроля за качеством поставляемой продукции».

Система государственных закупок – это фактор формирования системы развития экономики региона через обеспечение добросовестной конкуренции и поддержку предпринимателей, подчеркнул он.

Напомним, также Нигматуллин сообщил, что за 2022 год заказчики Татарстана разместили закупок на сумму более 233 млрд рублей, сэкономив благодаря проведению торгов порядка 4 млрд рублей.