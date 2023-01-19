Нигматуллин: Допускать до участия в торгах нужно только тех, у кого нет долгов по налогам

В 2022 году заказчики Татарстана разместили закупок на сумму более 233 млрд рублей, сэкономив благодаря проведению торгов порядка 4 млрд рублей, сообщил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по закупкам. Он также указал на рост задолженностей по налоговым платежам и призвал заказчиков требовать от участников торгов отсутствия долгов.

«Напоминаю всем заказчикам о необходимости включения в закупочную документацию требования об отсутствии у участников закупок задолженности по налогам. Прошу Госкомитет обеспечить контроль. На 1 декабря долги по налогам выросли до 13,5 млрд рублей. Фактически эти средства позволили бы расширить программные мероприятия социальной направленности в республике», – констатировал Нигматуллин.

Всего Госкомитет в прошлом году провел 970 централизованных закупок на 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Нигматуллин также отметил, что в целом по итогам 2022 года, несмотря на сложности, в Татарстане удалось сохранить темпы и качество социально-экономического развития. Так, республика осталась в числе лидеров по основным макроэкономическим показателям, удалось обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета.

«Социальные обязательства выполнены в полном объеме», – заключил он.