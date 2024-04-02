В Татарстане создадут оперштаб и рабочие группы по подготовке к Играм БРИКС в Казани

В Татарстане будет создан оперативный штаб по подготовке и проведению Игр БРИКС в Казани в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Оперативный штаб, согласно документу, возглавит вице-премьер Татарстана — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров. Штаб возьмет на себя задачи по взаимодействию органов госвласти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений; по содействию Минспорта России по подготовке и проведения мероприятий, связанных с турниром; мониторингу оказания услуг в местах размещения, сфере торговли, медицины, транспорта и других; проведению культурно-массовых мероприятий и так далее.

Также будут созданы рабочие группы по направлениям подготовки к мероприятию. Всего их будет 12:

— по реализации спортивной программы (руководитель — глава Минспорта РТ Владимир Леонов);

— по комплексной подготовке объектов и города-организатора (руководитель — глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин);

— по организации транспортного обеспечения и логистики (руководитель — глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов);

— по организации размещения, питания клиентских групп (руководитель — первый замглавы муниципального образования Казани Денис Калинкин);

— по обеспечению взаимодействия со СМИ, информационному сопровождению, продвижению мероприятий (возглавит руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев);

— по реализации волонтерской программы (возглавит глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков);

— по подготовке энергетической инфраструктуры, руководитель — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко;

— по вопросам обеспечения медицинского и санитарно-эпидемиологического благополучия, руководитель — министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин;

— по вопросам создания информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры, руководитель — глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин;

— по обеспечению комплексной безопасности, руководитель — первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин;

— по подготовке и проведению встречи министров спорта стран — участниц соревнований, руководитель — министр спорта Татарстана Владимир Леонов;

— по вопросам подготовки и проведения церемоний открытий и закрытия, культурной, туристической, зрительской и билетной программ, руководитель — вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, что накануне в Татарстане состоялось заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Игр 10-26 июня 2024 года. Мероприятие провел Раис республики Рустам Минниханов.