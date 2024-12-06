Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане создадут единый центр по продвижению отечественных станков и инструментов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Решение об этом было принято руководителями станкостроительных компаний России совместно с Промышленным кластером Татарстана на глобальном форуме-выставке „ТЕМП“», — говорится в сообщении.

На форуме «ТЕМП» состоялось заседание комитета «Станкостроение» Промкластера РТ, в котором приняли участие руководители десятка станкостроительных компаний из Москвы, Татарстана, Челябинской, Липецкой областей и ряда других регионов. На встрече обсуждались основные моменты работы центра, например участие единым стендом в крупных выставках в России и за рубежом.

О том, что Татарстану поступило предложение создать единый центр по продвижению отечественных станков в России, на пресс-конференции в «Татар-информе» ранее сообщил глава Промышленного кластера РТ Сергей Майоров.