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Татарстану предложили создать центр по продвижению отечественных станков в РФ
Татарстану поступило предложение создать единый центр по продвижению отечественных станков в России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сказал председатель правления Промышленного кластера РТ Сергей Майоров.
«На прошлой неделе мы принимали участие в форуме "Российский промышленник", встречались с крупными станкостроителями, с генеральным директором "СТАНа" (станкостроительного холдинга), с компаниями из Липецкой области, из Ульяновской области. И все в один голос говорят: хорошо бы создать в Российской Федерации центр по продвижению отечественных станков. И было предложено нам, Татарстану, этот центр создать», — сказал Майоров.
Сейчас прорабатывается вопрос о создании положения Центра, необходимых договоров с компаниями. «Все это на уровне идеи, но думаю, в ближайшее время мы должны ее реализовать, раз есть такая потребность», — пояснил Майоров.
Идею создания центра по продвижению отечественных станков в России также будут обсуждать на трехдневном форуме «ТЕМП», который стартует завтра в «Казань ЭКСПО».
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