В Татарстане ожидается прохладная погода и ночные дожди

Завтра, 16 октября, в Татарстане сохранится относительно влажная и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью местами по всему региону пройдут небольшие дожди. Днем существенные осадки маловероятны, а незначительные возможны лишь в западных районах. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 0 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла (в Казани столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов). Теплее всего в дневные часы будет на юге республики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в ночь на воскресенье в регионе вероятны заморозки до 3 градусов ниже нуля. В понедельник опять ожидаются небольшие дожди.