В Татарстане сохранится умеренно морозная погода с небольшим снегом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 21 января, в Татарстане еще сохранится умеренно морозная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону продолжит идти небольшой снег (ночью он местами усиливался до умеренного).

Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на юго-восточное. На дорогах образуется гололед.

После ночных -8, -13 градусов в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до -5, -10 градусов (в Казани – до -6, -8 градусов).

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Татарстане ожидается падение температуры до -30 градусов к концу недели.