В Татарстан к концу недели придут морозы до -33 градусов – синоптик

Фото: © «Татар-информ»

До четверга в Татарстане сохранятся умеренные морозы и небольшой снег, затем ожидается падение температуры до -30 градусов к концу недели. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«За четверг ожидается аномальный ход температуры. С утренних 10-12 градусов мороза она рухнет к вечеру до -27. Но самыми холодными днями будут пятница и суббота, когда ночные температуры составят до -33 градусов, а днем -22.. -24 градуса», – заявил собеседник агентства.

В морозные дни осадков не ожидается, заключил он.