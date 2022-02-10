В Татарстане сохранится умеренно морозная и снежная погода

Завтра, 11 февраля, в Татарстане еще сохранится установившаяся под влиянием циклона относительно теплая и снежная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Будет идти небольшой, местами умеренный снег, кое-где (включая Казань в темное время суток) возможны слабые метели. Впрочем, «интенсивность метеорологических явлений уменьшится» из-за смещения атмосферного фронта на восток.

Прогнозируется умеренный ветер, который в течение суток изменит направление с юго-восточного на юго-западное. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от -6 до -11 градусов (в Казани — -7. -9 градусов). Днем воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля (в столице республики — до -2, -4).

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», метеорологи сообщают, что метели в регионе прекратятся на выходных.