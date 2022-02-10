Метели в Татарстане прекратятся на выходных

В последние дни в Татарстане под влиянием северного циклона установилась пасмурная и снежная погода с метелями и снежными заносами. Погодные условия в республике изменятся к выходным, информирует Гидрометцентр РТ.

После ухода атмосферного фронта на восток в субботу и воскресенье, 12 и 13 февраля, регион окажется в ложбине циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет идти небольшой снег. Температура воздуха составит от -4 до -10 градусов ночью и от -1 до -7 — днем, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели осадки на территории Татарстана постепенно прекратятся из-за роста атмосферного давления. В ночные часы температурный фон понизится до 7–14 градусов мороза. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 2–7 градусов ниже нуля.